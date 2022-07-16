حقيقة انفصال اصحاب فيديوهات ” بحبك يا بيبيز وبحبك يا هانيز”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 11:22 صباحاً - أثيرت حالة من الجدل منذ الشهر الماضي حول الشاعرة والممثلة نور أبو البيه والفنان محمد علام، بفيديوهات شهيرة تبادلا فيها عبارات (بحبك يا بيبيز وبحبك يا هانيز)، وحققت تلك الفيديوهات انتشارا واسعا على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

ولكن تفاجئ متابعين نور أبو البيه -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- خلو حسابها من أي أشخاص تتابعهم، ما أثار الشكوك حول قيامها بإلغاء متابعة محمد علام، وانفصالها عنه.

ولكن في حقيقة الأمر لا يمتلك محمد علام أي حسابات على السوشيال ميديا، ولديه حسابا عبر تيك توك، ما يمحي أي تكهنات حول انفصاله عن نور أبو البيه، أو حدوث خلافات بينهما.

من هي نور أبو البيه

جدير بالذكر أن نور أبو البيه، بدأت شاعرة منذ سنوات، وقدمت عدة أغاني مع فرق الأندر جراوند، من بينها: «أغنية ست الحسن من ألبوم غاوي بني آدمين ( بلاك تيما )، أغنيه يا أمه ( غناء أحمد بحر _ بلاك تيما )، أغنية تايه ( تونات باند )، أغنية النوبه ( افرونبيا) ومنيب باند».

وشقت نور أبو البيه، طريقها في الوسط الفني، بعد خروجها من مسقط رأسها بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وخلعت الحجاب، لتتجه لكتابة الشعر العامي وبعدها عملت كموديل، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية قبل سنوات قليلة.

من هو محمد علام

محمد علام، هو ممثل مصري، قدم العديد من الأدوار الصغيرة أبرزها فيلم سعيد كلاكيت، ومسلسل وسط البلد، ولكنه حقق شهرته الواسعة قبل شهرين بفيديوهاته مع نور أبو البيه.