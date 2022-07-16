شاهد.. استقبال حافل من جمهورتركيا لـ محمد رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 11:22 صباحاً - شارك الفنان، محمد رمضان، فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان وسط استقبال حافل من جمهوره في تركيا،والتقطت بعض الصور التذكارية مع محبينه.

وأحيا محمد رمضان حفلاً غنائياً جماهيرياً ضخماً في مدرّج "توركسال وادي إسطنبول" في تركيا إحتفالاً بعيد الأضحى المبارك .

شارك في الحفل الدي جي أصيل الذي افتتح السهرة بمجموعة من أبرز "الريمكسات" التي نفّذها لأشهر الأغاني، وكان تفاعل الجمهور معه رائعاً ومميّزاً، وبلغ التفاعل درجاته القصوى عندما أدّى أصيل "الريمكس" الشهير لأغنية "سواها".

بعد ذلك أطلّ النجم محمّد رمضان على المسرح بعدما قدّمه الإعلاميّ اللبنانيّ سعيد الحريري، وإفتتح رمضان الحفل بأغنيته الشهيرة "مافيا" مثيراً موجة من الصحيات والهتافات التي علت من قبل الجمهور ترحيباً به في تركيا.