اليوم.. جورج وسوف يحيى حفلا غنائيا فى قبرص

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 10:25 صباحاً - يحيى الفنان جورج وسوف حفلا غنائيا اليوم فى قبرص وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

فاجأ المطرب السوري جورج وسوف جمهوره بظهوره الأخير على مسرح «ليالينا بنش مارك» في جدة، حيث ظهر في إطلالة جديدة مثيرة للقلق، وصحة متراجعة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه في الوطن العربي.

ظهر المطرب جورج وسوف وهو يستند على عكاز، وبدا بزيادة وزن واضحة، بينما كان يُحيي حفلاً غنائيًا تحت رعاية الهيئة العامة للترفية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة على مسرح «ليالينا بنش مارك».

وعلى الرغم من الظهور المُقلق لـ أبو وديع إلا انه قدم سهرة طربية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، لكن هذه السهرة الرائعة لم تمنعهم من القلق على صحته التي بدت متراجعة عن الحفلات السابقة، حيث بدأ الفنان السوري جورج وسوف بحالة صحية غير جيدة، وكان صوته طيلة الغناء غير لائق باسمه الفني وفق ما قاله متابعون له.

طالب العديد من متابعين وجمهور المطرب السوري جورج وسوف بالتوقف عن إحياء الحفلات الجماهيرية التي من الممكن أن تسبب له المزيد من التعب، معربين عن محبتهم الكبيرة لـ أبو وديع، ورغبتهم في رؤيته بأحسن حالة وصحة جيدة.