انت الان تتابع خبر الأزمة والهجوم يتجدد بين اليسا وميريام فارس والسبب؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال لقاء لها على هامش حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته في العاصمة اللبنانية بيروت، رفضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إنهاء الأزمة التي اندلعت بينها وبين مواطنتها الفنانة إليسا والعفو بعد أن وصفتها الأخيرة بصاحبة 100 وجه.

وردا على السؤال الذي وجه لها خلال اللقاء: "عفا الله عما سلف مع إليسا؟"، قالت: "لا ما عفى.. هي تصطفل بتصريحاتها"، كما تداول البعض مقطع فيديو لميريام فارس ترد على سؤال أحد الأشخاص حول وصف إليسا لها بكلمات "بلا طعمة"، فعلقت:" بلا هالكلام اللي بلا طعمة .. صدقتي بلا طعمة".

هذا ورجح المتابعون، عودة اشتعال الحرب والهجوم من جديد بين ميريام فارس وإليسا، مؤكدين أن الأخيرة سترد على تلك التصريحات، بينما انتقد البعض تكرار هذه الأسئلة في اللقاءات، والتي تساعد على استمرار الخلافات بين المشاهير.

يذكر ان الخلاف بين إليسا وميريام، قد اندلع في عام 2019، بعد أن تورطت الأخيرة في تصريحات أثارت غضب الجمهور المصري، وحينها دافعت اليسا عنها، واكدت أن التعبير خانها، إلا أن ميريام فارس اعتبرت أنها تهاجمها وردت عليها بطريقة صادمة، إذ علقت قائلة: ""هي ما حلوة إنه الواحد يكون بوجهين"، لتتشعل حرب التصريحات بينهما.

وتدخلت النجمة نانسي عجرم على خط الخلاف، إلا أن إليسا ردت عليها قائلة:" "هي ب 100 وجه. أنا ما بعرفها ولا بعرف شو بتقول لتردميريام: "بليز ما حدا يرد مش حرزانة"، واستمر الخلاف بين الثنائي وتبادل الهجوم والانتقادات المبطنة، خاصة بعد أن هاجمت ميريام فارس إليسا وأعادت نشر تغريدة لإحدى المتابعات تضمنت كلمات مسيئة لإليسا وسخرية من عمليات تجميلها.