شاهد.. نور عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 03:28 مساءً - حرصت نور دياب ابنة شيرين رضا وعمرو دياب، على مشاركة متابعيها مقطع فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نور دياب في الفيديو بإطلالة كاجول، واعتمدت مكياج ناعم مع تسريحة شعر بسيطة.

يذكر أن الفنانة شيرين رضا كشفت عن موعد زفاف حفل ابنتها نور، وعن سبب عدم تواجدها بلندن للاحتفال معها بعيد ميلادها عبر برنامج Et بالعربى .

قالت شيرين رضا: "معنديش وقت احتفل بعيد ميلادها للأسف غير إنى حطلتها صورة على انستجرام أنا بصور وهي فى لندن".

وعن موعد حفل زفاف ابنتها أوضحت شيرين رضا :"هى اللى تختار أمتى الفرح، أنا مقدرش أحدد هى اللى بتبقى حاسة أمتى مستعدة تتجوز ".