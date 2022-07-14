شاهد.. محمد رمضان والشيف بوراك يشعلان المسرح على أنغام رايحين نسهر فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 02:22 مساءً - تداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو للفنان محمد رمضان مع الشيف بوراك في تركيا و هم يرقصان علي اغنية رايحين نسهر .

حيث أحيا الفنان محمد رمضان مساء أمس الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حفلا غنائيا كبيرا بمدينة اسطنبول في تركيا، وحمل الحفل لافتة كامل العدد.

ورفع رمضان، علم مصر عاليا، خلال الحفل وهو على خشبة المسرح، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف بإسم مصر.

وقدم رمضان بالحفل، مجموعة كبيرة من أغانيه التي شاركه الجمهور في غناءها، منها آخر أغنيتين طرحهما "رمضان" على موقع الفيديوهات"يوتيوب" وهما "بلالين" و"تنطيط".

وكان محمد رمضان، لاقى استقبالا حافلا من الجمهور التركي عقب وصوله إلى المطار، ليحاصره الجمهور لالتقاط الصور التذكارية معه.