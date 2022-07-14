انت الان تتابع خبر اتفرج – مي سليم تكشف عن مفاتنها وجمالها بفستان مفيش أقصر منه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية الأنيقة مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي سليم وهي ترتدي مذهب مكشوف من منطقة الصدر والأفخاذ في حفلة ما اما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على ترك شعره بطريقة جذابة حيث وضعت طلاء شفاه باللون البينك و بعض اللمسات من المكياج.

وحظت الصورة باعجاب الكثير من جمهور الفنانة وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل صباح القلوب الطيبه – القمر اللي مالي الدنيا –جميلة يا مي- احلا مي دي ولا اي.