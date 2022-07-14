انت الان تتابع خبر اتفرج – أسماء جلال قلبت على هيفاء وهبي بـ أقصر ميني جيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وظهرت أسماء جلال في داخل منزلها وهي ترتدي ملابس من اللون الأوف وايت وميني جيب تكشف عن اردافها من الناحيه الجمالية علي المكياج القليل واستخدام احمر الشفاه مع ترك شعرها علي الاكتاف الظهر.وخضيت الصورة علي الكثير من التعليقات مثل افتكرتك هيفاء وهبي- بجد يا اسماء النهارده الحلقه كانت تحفه ومكنتش عايزاها تخلص من كتر حلاوتها بجد ومحستش بالساعه ونص بجد انتي احلي واحده في الدنيا دي كلها واطيب قلب في الدنيا هفضل في ضهرك واحبك لاخر يوم في عمري بجد انا بموت فيكي حرفيا.