انت الان تتابع خبر ظهور شرس لـ منى فاروق بالمايوه مع السبكي .. شكل الفلوس جاية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الممثلة منى فاروق مجموعة من الصور لها بالمايوه مع المنتج محمد السبكي الذي تغير شكله تماما وظهرت عليه ملامح المرض، وذلك عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

وعلقت منى فاروق على الصور قائلة:” مفاجأة قريبا مع المنتج الأب الجدع محمد السبكي”، دون توضيح ما تنوي الإعلان عنه للجمهور.

أثارت الفنانة منى فاروق منذ يومين، حالة من الجدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام خاصة بعد إعلانها الحصول على الإقامة الذهبية بالإمارات.

وكانت قد صرحت الفنانة عبر حسابها، انها تعاني من الاكتئاب بسبب الوحدة وقلة الفلوس ويبدو ان الفلوس جاية في الطريقة.

لمشاهدة الصور من هنا

https://www.instagram.com/mona_farouk_official/