انت الان تتابع خبر. احمد ابو هشيمة ونرمين الفقي.. مفأجاة غير متوقعة حول ارتباطهم مش هتصدقوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن في الأسابيع الماضية رجل الأعمال المصري احمد ابو هشيمة انفصاله عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، وخرجت الكثير من الاخبار على صفحات التواصل الإجتماعي حول ارتباطه بفنانة اخرى من داخل الوسط الفني.

حقيقة ارتباط احمد ابو هشيمة ونرمين الفقي

وانتشرت الكثير من الأخبار التي تؤكد على ارتباط ابو هشيمة بالفنانة نرمين الفقي وإعلان خطوبتهم، وهذه الأخبار التي استعمل فيها الكثيرين مقاطع فيديو قديمة للفنانة المصرية، وهي التي تتحدث عن ارتباط جديد بينهم.

وكشفت نرمين الفقي من خلال حسابها على انستجرام عن حقيقة ارتباطها بابو هشيمة، وقال “صباح الخير.. الحقيقة فيه إشاعة نزلت.. معرفش إيه مصدرها.. وبقت تريند.. موضوع خطوبتي لرجل أعمال، حبة أوضح أن الموضوع ده مش صحيح بالمرة”.

وانهت حديثها بانها تجلس مع أهلها وتفاجأت بهذه الشائعة التي انتشرت بشكل كبير في الساعات الماضية، وهي لم تقوم بالكشف عن اسم رجل الأعمال احمد ابو هشيمة أو تذكره في الحديث الخاص بها، شاهدوا من هنا.