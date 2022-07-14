شاهد.. مي سليم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 09:28 صباحاً - تألقت الفنانة مي سليم في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت مي سليم بإطلالة جذابة، واعتمدت على لوك ميك اب هادئ يبرز جمال ملامحها و ارتدت تيشيرت باللون الأسود مما أثار اعجاب متابعيها .

وأعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال النجمة مي سليم مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي ، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.