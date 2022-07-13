فيلم تماسيح النيل يدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحه على شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:22 مساءً - تمكن فيلم تماسيح النيل من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بعد طرحه علي منصة شاهد vip ، أول أيام عيد الفطر المبارك.

حيث احتل فيلم تماسيح النيل المركز الثالث من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة لأكثر الأعمال مشاهدة من قبل المصريين.

فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته كل من الفنانين مصطفي خاطر ، حمدي الميرغني ، خالد الصاوي ، هنادي مهني ، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.