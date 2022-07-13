انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف تعلن عن فوزها على جميع المنافسين بظهور جنن العقول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف، بمشاركة جمورها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث.

وظهرت رانيا يوسف، مرتدية فستان منشوف مشكوف من منطقة الصدر مع وضع قبة على رأسها ،بشكل أثار إعجاب محبيها،

وعلقت علي الصور قائلة دع ابتسامتك تغير العالم لكن لا تدع العالم يغير ابتسامتك.

وحصلت علي كثير من التعليقات علي الصورة مثل أقسم بالله عشق السنين – شو هل فستان الجميل ماشا الله- كل سنه وانتي طيبه يا ريري يا قلبي.