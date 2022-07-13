انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تكشف عن الألماظات من أمام الحمام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، مرتدية فستان مخطط و مكشوف من منطقة الأكتاف بجوار حمام السباحة، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة،

وتفاعل عدد كبير من محبيها ومعجبيها بهذا الفيديو وكان هناك الكثير من التعليقات مثل يافوفا بحبك. بس اعملي فوتوشوب يتصدق شويه- فوفا عندي فيديو قوي بينك و بين سمية من الحقيقة و السراب على صفحتي الشخصية بتمنى يعجبك بصي و اذا عجبك امنيتي أشوف منك لايك.