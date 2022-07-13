كيرة والجن يحقق 53 مليون جنيه بعد أسبوعين من طرحه في السينمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 12:28 مساءً - حقق فيلم كيرة والجن، إيرادات عالية في أسبوع عرضه الثاني بالسينمات، حيث بلغ إجمالي إيرادته هذا الأسبوع 34 مليونا و87 ألفا و383 جنيها.

وعقب تحقيقه لتلك الإيرادات، يكون فيلم كيرة والجن حقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 53 مليونا و267 ألفا و712 جنيها، بعد طرحه فى دور العرض السينمائي الأسبوعين الماضيين .

فيلم “كيرة والجن” بطولة كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، وعلي قاسم، وسيد رجب، ورزان جمال، وتأليف أحمد مراد، ومأخوذ عن وراية 1919 للكاتب ذاته .

فيلم كيرة والجن يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.