الرياض - محمد الاطلسي - تعد الفنانة السورية "كندا حنا"، واحدة من أبرز نجوم الدراما العربية، وقد أستطاعت أن تسجل اسمها في سجل المشاهير خلال فترة قصيرة. ولدت كندا حنا في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 1984، في بلدة كفر بهم التابعة لمدينة حماة بسوريا.

وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة عام 2006، بعدما كانت قد دخلت عالم الفن في عام 2004، وظهرت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل"باب الحارة" الذي شاركت فيه بثلاثة أجزاء، هما الجزء السابع والثامن والتاسع.

I I الأخبار الأكثر تصفحا الآن:-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجزة للمتزوجين.. مسمار قرنفل يغنيك عن المنشطات اذا وضعته بهذه الطريقة يتحول الى منشط قوي يفوق الفياجرا .. (قبل المضاجعة بدقيقة)

فضيحة كبرى ليلة الدخلة .. نجمة مسلسل باب الحارة أفتضحت وأكتشف عريسها أنها ليست عذراء .. وهكذا أنتقم منها بطريقة لا تخطر على بال؟

تعادل علبة فياجرا كاملة .. ملعقة واحدة من هذه العشبة الشهيرة تجعل منك فحلاً والنتيجة تظهر خلال دقائق .. ( وداعا للمنشطات)

هـــام للغاية.. وضع زيت الزيتون على الخصيتين يتسبب بكارثة صحية مدمرة للرجل .. اليك الطريقة الصحيحة قبل الجماع !

رجل أمن سعودي ضبط شخص مع فتاة حسناء بخلوة غير شرعية .. لن تصدق ردة فعله !

لمضاجعة أطول وأمتع مع شريكتك .. ضع ثلاث مسامير "قرنفل" قبل العلاقة الزوجية بقليل بهذه الطريقة تجعلك قوياً كالحصان .. (للمتزوجين خاص)

شاهدو أحدث ظهور فاضح لنجمة مسلسل باب الحارة زوجة العقيد معتز .. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن مناطق حساسة في جسمها

طعام برخص التراب يهمله الكثيرون له مفعوله الخارق.. يحفز إفراز هرمون الإنسولين ويخفض نسبة السكر في الدم على الفور؟

قبل أن تضاجع زوجتك على الفراش .. استخدم ثلاث مسامير «قرنفل» بهذه الطريقة ستجعلك بقوة 100 الحصان في غرفة النوم !!

عريس ينبش قبر عروسته بعد وفاتها ويعيد جثتها إلى البيت ويعاشرها كل يوم .. وما حدث في الأخير لا يتوقعة عقل !

شابة خليجية حسناء تضع شرط لزواجها بدون خجل .. مهري أن يتعهد زوجي بأن يفعل هذا الأمر معي كلّ ليلة !

ليلة الدخلة.. عريس يجبر عروسته الحسناء على ممارسة هذا الفعل ولساعات طويلة.. وفي الأخير أنتقمت منه بطريقة لا يتخليها عقل بشر .!! (تفاصيل ما حدث)

شابة سعودية تزوجت ابن عمها عقب طلاقها بأيام وأنجبت طفلاً وعند بلوغه 40 عامًا كانت الصدمة !

صدمة العمر.. عروسة تكتشف بعد 10 أشهر من زفافها أن عريسها فتاة.. وتصدم الكل بما كان يحدث بينهما كل ليلة في غرفة النوم وعلى السرير !

ما الذي حدث لأبنة مؤسس قناة طيور الجنة " جنى" ؟ .. الجمهور مصدوم مما حصل !

" انتهى زمن الفياجرا " .. استخدم مسمار "قرنفل"قبل الجماع بوقت قصير و اتفرج بنفسك الفرق المذهل الذي سيغير حياتك الزوجية الى الأبد ! .. ( للمتزوجين)

هدية من رب السماء .. نبات رخيص الثمن يحمي من السكري ويعالج البواسير ويخفف آلام المفاصل وفوائد اخرى !

فضيحة لأبنة النجمة هيفاء وهبي بالكويت .. ما فعله بها شخص مجهول في السيارة صادم !

منشط طبيعي خارق .. هذا البهار الداكن يتحول الى فياجرا اذا أستخدم قبل الجماع بثواني بهذه الطريقة الصحيحة .. السر المذهل في طريقة تحضيره!

اتفرج أقوى مشروب لتفتيت حصوات الكلى والتخلص من الأملاح في يومين .. تعرف عليه ولن تتركه بعد اليوم !

خاص للمتزوجين فقط: توقف عن شراء المنشطات فقط ضع مسمار قرنفل قبل الجماع بهذه الطريقة يغنيك عن الفياجرا !

خاص جدا للرجال .. هذه العشبة البسيطة تزيد كمية السائل المنوي وتنشط افراز هرمون الخصوبة .. (طريقة استخدامها)

وداعا للكرش الكبير و بدون ريجيم .. حبة قبل النوم تخلصك منه في يوم واحد تخسيس البطن حتى لو كبيرة ومدلدلة.. تعرف عليها !

حيلة بسيطة تجعلك فحلاً اثناء الجماع بدون فياجرا .. استخدمها قبل ممارسة العلاقة الزوجية بلحظات بسيطة بهذه الطريقة في غرفة النوم وسترى النتيجة ؟.. (اليكم سر الطريقة)

حتى لو تجاوز عمرك الـ 90 .. اليك اقوى وصفة تعالج ضعف الإنتصاب وسرعة القذف وتجعل قوتك خارقة في غرفة النوم ( سر الطريقة)

بد ون خجل و بكل جرأة : زوجة سعودية تكشف لماذا ترفض النوم مع زوجها؟ .. لن تصدق ما هو السبب ؟

تفاصيل جديدة صادمة.. المتهم بتهديد شقيقة فتاة المنصورة "نيرة أشرف" بالقتل يفجر مفاجأة مدوية ويكشف عن وجود طرف ثالث بالجريمة!!

متصل ينزع ثوب الخجل ويتحدث بجرأة : زوجتي لا ترضى بمعاشرتي دائماً إلا بعد ان اقوم بهذا الأمر ؟

معجزة كبرى للمتزوجين: ضعي الصابون علي الخيار واستخدميه بهذه الطريقة في غرفة النوم؟.. (مفاجأة مدهشة يبحث عنها الجميع )

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وتنوعت الشخصيات الدرامية التي جسدتها على الشاشة، ما بين طيبة وشريرة، ورومنسية وشجاعة وغيرها. وفي هذا التقرير سنذكر لكم تفاصيل ثلاث شخصيات في الحياة الفنية للنجمة السورية كندا حنا: ميس في "لست جارية" لكن في مسلسل لست جارية، كان لحنا تجربة تطرقت لموضوع جريء تعاني من بعض الفتيات في المجتمع الشرقي، وهو العذرية. حيث حملت كندا حنا اسم ميس، التي تحب شاب اسمه غالب منذ سنوات طويلة، وهو ابن عمتها، ويكلل ذلك الحب بالزواج بعد حفلة زفاف ضخمة.

لكن في تلك الليلة (ليلة الدخلة) يكتشف زوج ميس أنها ليست “بنت بنوت” حسب ما يطلق على الفتاة العذراء في ذلك المجتمع. فيقوم بضربها، وينصدم، كما يجبرها على إخباره بالسبب، فتتذكر أنها عندما كانت في الصف الثامن، تعرضت للتحرش الجسدي من قبل أحد الأقارب.

حيث لم تكن تعي ما يحصل، ثم يحاول غالب تهديدها بفضحها أمام والدها وإخوتها، ثم يتراجع عن ذلك، ويعيش معها في جو خال من الثقة. لدرجة أنه يضع لها كاميرات مراقبة في المنزل، ويمنعها من الخروج، حتى أنه يسيء معاملتها، فيما بعد يكتشف أنه أخطأ بحقها. وعندما تقرر الانفصال عنه، وتبتعد عنه، يتبعها طالبا منها العودة إليه، كزوجة له وشريكة حياته، وليس كجارية كما كان يعاملها سابقا

شهد في "بنات العيلة" ومن التجارب المميزة للممثلة كندا، دور شهد في مسلسل بنات العيلة للمخرجة رشا شربتجي، حيث ظهرت بشخصية الفتاة الطيبة والمرحة. خاصة أنها تحب الضحك وسماع الأبراج اليومية، وتتبع تفاصيل تلك الأبراج بشكل دائم، وكأنه واحد من هواياتها المحببة. وتدرس شهد في كلية الطب البشري، كما تتدرب على تلك المهنة في واحدة من المشافي، التي يشرف على إدارتها الدكتور خالد. وتدخل تلك الفتاة مع الأخير بشجارات دائمة، خاصة أنه شخص جدي كثيرا، ولا يحب المزاح أو الضحك، لكن مع الوقت يحصل نوع من الإعجاب المتبادل بينهما.

وتقرر الزواج به بالرغم من فارق العمر بينهما، عدا عن ذلك أنه كان متزوجا، ولديه فتاة بعمر المراهقة، بالبداية تعارض والدتها “صبوحة”. ثم ترضخ الأخيرة لقرار ابنتها، ويوجد لشهد شقيقتين سارة وهبة، وترتبط بعلاقة صداقة قوية مع بنات خالاتها: ميرا، رنا، ميرفت، علا. ريم في "الولادة من الخاصرة" ثم تكرر النجمة السورية كندا حنا، تعاملها مع المخرجة شربتجي، مجسدة دور ريم في مسلسل الولادة من الخاصرة، وتلك الفتاة تعمل في معمل خياطة. وهي على علاقة جسدية مع ابن صاحب المعمل “علام”، الذي كان عبارة عن شاب طائش، لا يفكر بمستقبله، كما يسبب المشاكل لوالده. ريم تحمل من علام، ثم تجهض عند أحد الأطباء النسويين، لكنها لا تكتف بذلك، فتستمر بالخطأ، وتحب الانشغال بالمواضيع الجنسية.

وتراقب والديها في كل ليلة من ثقب باب غرفة النوم، ثم تتفق ريم مع خالة علام على تمزيق ملابسها بالمعمل، واتهامه باغتصابها. فيتعرض علام للاعتقال، وتقوم خالته بتزوير تقرير طبي يثبت أنه اغتصبها، لكن عند الشرطة يكتشف والد ريم أن ابنته على علاقة مسبقة بعلام.

فتقرر كل من عائلتيهما أن تزوجهما بالمحكمة، بالرغم من أن علام لا يحب تلك الفتاة، والأخيرة لا تحبه، وكان هدفها من المخطط أن تحصل على المال فقط..

المصدر : وكالات

اقرأ أيضاَ :