دينا الشربيني تكشف تفاصيل حياتها في برنامج abtalks

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 01:25 مساءً - تحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة مساء اليوم، الثلاثاء، على أنس بوخش في برنامج abtalks الذي تذاع حلقاته عبر “يوتيوب”، وتكشف الكثير عن تفاصيل حياتها، وأزماتها الشخصية وحياتها الفنية ورأيها في موهبتها التمثيلية.

وقالت دينا الشربيني، في البرومو الدعائي للبرنامج، إنها كانت 'طفلة شقية وعندية وزنانة"، موضحة: "أنا معرفش إذا كنت بعرف أمثل ولا لا وممكن أبقى بامثل زفت".

وتحدثت دينا الشربيني عن صفاتها الشخصية قائلة: "أنا حبيبة.. ولما بتكلم على الكدب والخيانة الناس ممكن يكونوا شايفين إنك عملتي كده.. وأنا مش على راسي بطحة والناس كرهتني بسبب الموضوع ده"، ولم يكشف البرومو الدعائي عن سبب تصريحها بهذه الأمور.

وخاضت الفنانة دينا الشربيني تجربة الغناء أكثر من مرة، سواء في الإعلانات أو الأفلام، فقد قدمت في فيلم “هيبتا المحاضرة الأخيرة” أغنية مع “شارموفرز”، وأغنيتها في مسلسل “خلصانة بشياكة”، بالإضافة إلى أغنية “فلتت مني”.

وتهتم "الشربيني" بالرقص، حيث تتدرب على العديد من الرقصات، كان آخرها الهيب هوب الأفريقي، وقد نشرت مؤخرًا فيديوهات لأحدث تدريباتها والتي لاقت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام أنس بوخش، بمشاركة الجمهور صورة من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” بصحبة دينا الشربيني وعلق عليها قائلاً: "حلقتنا أصبحت موجودة مع الممثلة دينا الشربيني، وتتحدث في هذه المقابلة عن الأسرة والطفولة والخيانة والحب، وكيف تتعامل مع تقلبات الحياة.. انتظروا الحلقة لتكتشفوا".