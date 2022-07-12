الخميس المقبل.. مصطفى قمر يحيي أولى حفلاته بالساحل الشمالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 10:25 صباحاً - يستعد الفنان مصطفى قمر لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي، يوم الخميس المقبل؛ لتكون أولى حفلاته بعد انتهاء عيد الأضحى.

حفل مصطفي قمر في الإسكندرية

ويحيي المطرب مصطفى قمر حفلا غنائيا فى الإسكندرية، التي تعتبر مدينته الأولى ومسقط رأسه، اليوم الثلاثاء 12 يوليو، والذى يوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك لعام ٢٠٢٢، وذلك بنادى الاتحاد السكندرى، في فرع النادى بمنطقة سموحة.

وتصدر الفنان مصطفى قمر محرك بحث “جوجل” بعدما نشر مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ظهر فيه من داخل المسجد وهو يردد تكبيرات صلاة عيد الأضحى المبارك بصوته مع المصلين.