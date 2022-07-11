عمرو دياب يطرح 3 أغنيات جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 04:25 مساءً - في تجربة هي الأولى من نوعها طرح النجم الكبير عمرو دياب ميجا ميكس مكون من 3 أغنيات عبر تطبيق أنغامي.

الأغاني الثلاثة هي ناس حلوة ، ب وح وب وك، ووزير السعادة.

أغنية "ناس حلوة" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

أما أغنية " ب و ح و ب و ك" فمن كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وميكساج و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري.

أفكار جريئة.. بهاء الدين محمد يكشف عن تعاون جديد يجمعه بـ عمرو دياب

عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة زمن المجاملة

بينما أغنية "وزير السعادة" كلمات هاني رجب، الحان احمد زعيم، توزيع عادل حقى ، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري، و تصوير فوتوغرافي كريم نور.