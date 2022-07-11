انت الان تتابع خبر بالصور.. جانا عمرو دياب بالمايوة الأزرق في البحر.. بتحتفل بالعيد مع أصحابها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

تحرص دائماً جانا عمرو دياب على مشاركة جميع متابعيها صورها الجديدة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تثير الجدل بشكل مستمر بسبب ملابسها الجريئة، وهي من أبرز الاشياء التي تلفت نظر جميع المتابعين لها.

صور جانا عمرو دياب بالمايوة الأزرق في البحر مع أصدقائها

وشاركت جانا عمرو دياب جميع متابعيها وجمهورها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، الكثير من اللقطات المصورة وهي تقضى العيد مع أصدقائها على مركب في عرض البحر، وارتدت الملابس الصيفية عبارة عن مايوة بيكيني لونه أزرق.

إطلالة جانا عمرو دياب مع أصدقائها في البحر

وأطلت جانا عمرو دياب وهي مع أصدقائها على المركب، وارتدت نظارة باللون الأسود مع إكسسوارات صيفية وكانت جميعها تناسب اللوك الخاص بالصيف والبحر التي ظهرت به، ويظهر أنها لم تقوم بقضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرتها، والصور لم يوجد فيها أشقائها ووالدتها.