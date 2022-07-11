توم كروز يحضر نهائى بطولة ويمبلدون للتنس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 01:25 مساءً - حرص النجم العالمى توم كروز على حضور نهائى فردى الرجال “تنس” فى ويمبلدون أمس “الأحد” والذى فاز به نوفاك ديوكوفيتش على نيك كيريوس.

وظهر توم كروز فى الصور التى تم التقاطها له بحالة من السعادة والفرحة لفوز نوفاك ديوكوفيتش وبدا عليه انه فى روح معنوية عالية وحرص على تحية جمهوره من الشرفة.

واحتفل نجم هوليود توم كروز بعيد ميلاده الـ 60، منذ ايام، وقد صنع نجوميته بنفسه فكان واحدا من أنجح نجوم السينما.

واحتفل النجم توك كروز بعيد ميلاده الـ60 فى سباق السيارات British Grand Prix.