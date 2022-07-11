فن ومشاهير

عمر كمال يعلن فسخ خطوبته

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 01:25 مساءً - كشف مؤدى المهرجانات عمر كمال عن انفصاله بعد خطوبة دامت 6 أشهر فقط وهو سبب له حالة من الحزن الشديد.

وقال عمر كمال خلال لقاء تليفزيونى فى عمان : أننى حزين بسبب انفصالى عن خطيبتى بعد 6 أشهر فقط وهو امر اثر بشكل سلبى على نفسيتى.

شوق مطرب المهرجانات عمر كمال ، متابعيه لـ اغنيته الجديدة “ حلوين ” ونشر بوستر الأغنية عبر حسابه بموقع انستجرام .

وعلق عمر كمال “ صباح الفل ع الحلوين .. قريبا ”.

وانتهى المطرب عمر كمال أمس من تصوير أحدث أغانيه”حلوين” بمشاركة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا