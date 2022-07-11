عمر كمال يعلن فسخ خطوبته

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 01:25 مساءً - كشف مؤدى المهرجانات عمر كمال عن انفصاله بعد خطوبة دامت 6 أشهر فقط وهو سبب له حالة من الحزن الشديد.

وقال عمر كمال خلال لقاء تليفزيونى فى عمان : أننى حزين بسبب انفصالى عن خطيبتى بعد 6 أشهر فقط وهو امر اثر بشكل سلبى على نفسيتى.

شوق مطرب المهرجانات عمر كمال ، متابعيه لـ اغنيته الجديدة “ حلوين ” ونشر بوستر الأغنية عبر حسابه بموقع انستجرام .

وعلق عمر كمال “ صباح الفل ع الحلوين .. قريبا ”.

وانتهى المطرب عمر كمال أمس من تصوير أحدث أغانيه”حلوين” بمشاركة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.