تعرف علي ايرادات السينما المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 11:30 صباحاً - شهدت الساحة السينمائية، منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام أمس الاحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك التى حققت فيها إجمالى 15 مليونا و511 الفا و44 جنيها، وذلك من خلال التقرير التالي:

فيلم كيرة والجن

حقق فيلم “كيرة والجن” إيرادات بلغت قيمتها 7 ملايين و25 ألفا و478 جنيها، وذلك فى ثانى أيام عرضه.

فيلم “كيرة والجن” بطولة كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

فيلم بحبك

بينما حقق فيلم “بحبك” للفنان تاني حسنى إيرادات بلغت قيمتها 4 ملايين و535 الفا و141 جنيها.

فيلم “بحبك” بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وهدى الفتى وتأليف وإخراج تامر حسنى، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي.

فيلم عمهم

حقق فيلم “ عمهم” إيرادات بلغت قيمتها 3 ملايين و934 ألفا و833 جنيها.

فيلم “عمهم” يقوم ببطولته محمد إمام، ويشاركه البطولة فيه كل من سيد رجب وباسم سمرة، وتأليف وسام صبرى وإخراج حسين المنباوى.

فيلم واحد تاني

حقق فيلم “واحد تاني” لـ أحمد حلمي 9 آلاف و203 جنيهات خلال يوم أمس.

وعاد النجم أحمد حلمي إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني"، حيث استطاع الفيلم تخطى المليون جنيه وقفة عيد الفطر المبارك بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشرة منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط محققاً أعلى فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم العنكبوت

جاء فيلم “العنكبوت” في المركز الثاني، حيث حقق 6 آلاف و389 جنيها.

وانطلق فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، حيث يشارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022.

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.