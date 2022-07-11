فن ومشاهير

اتفرج – هنا الزاهد تعلن اكتساحها للجميع بالأبيض الذي كشف المستور

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رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلةهنا الزاهد، صورة جديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

 

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة مثيرة،  حيث ارتدت فستان قطعين من اللون الأبيض والمكشوف من منطقة الصدر والبطن  مع ظهور التاتو الذي ترسمه علي يديها و ووضع قبعة بنفس اللون على وشعرها، واستخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة اثارت إعجاب محبيها

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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