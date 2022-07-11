شاهد – فيفي عبده “دلعت” الشباب في ثالث أيام العيد بهذا الفيديو لجرئ

انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده “دلعت” الشباب في ثالث أيام العيد بهذا الفيديو لجرئ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدة لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، من غرفة شرفة منزلها في محافظة الإسكندرية، مرتدية سالبوت من اللون الخضر الغامق مكشوف من منطقة الصدر ، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة، وهي تتحدث إلي جمهورها وتتمايل وترقص في نهاية الفيديو

وتفاعل عدد كبير من محبيها ومعجبيها بهذا الفيديو وكان هناك الكثير من التعليقات مثل عليه النعمه محد مقضيها غيرك وضارب الدنيا بطيخ دنتي هيعلقوكي من رجليكي في المروحه يشيخه ارحمي ابونا كدا هتخلينا نبص لستات الكبيره ونسيب البنات الصغيرة.

وتفاعل عدد كبير من محبيها ومعجبيها بهذا الفيديو وكان هناك الكثير من التعليقات مثل عليه النعمه محد مقضيها غيرك وضارب الدنيا بطيخ دنتي هيعلقوكي من رجليكي في المروحه يشيخه ارحمي ابونا كدا هتخلينا نبص لستات الكبيره ونسيب البنات الصغيرة.