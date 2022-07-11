انت الان تتابع خبر إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن مكتسح بجدارة ومحقق نجاح كبير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من المشاهدين معرفة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022، ومن أبرز الأفلام التي حققت أعلى إيرادات فيلم كيرة والجن ووصلت لـ 5.039.857 ملايين جنيه أمس السبت وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 كيرة والجن الأعلي

ومنذ انطلاق فيلم كيرة والجن في جميع السينمات يوم الخميس 30 يونيو 2022 وهو حقق إيرادات وصلت لـ 31 مليون و500 ألف جنيه في شباك التذاكر، وتوقع الجميع زيادة إيراداته نظراً إلى أنه من الأفلام المميزة التي تعرض العديد من العناصر المختلفة في الفيلم.

إيرادات فيلم بحبك ثاني يوم العيد

وحقق فيلم بحبك إلى اليوم إيردات وصلت لـ 8 ملايين و248 ألفاً و27 جنيهاً، وهو من الأفلام المميزة التي بدأت السينمات في عرضه أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو بطولة الفنان تامر حسني وهدى المفتي وهنا الزاهد ومدحت تيخا والكثير من الفنانين الآخرين الممزين وهو إنتاج تامر حسني.