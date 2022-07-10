تعرف على السر الخطير الذي أخفته الفنانة بوسي عن نور الشريف ومات دون معرفته ولو كان عرفهُ لسقط ميتا على الفور !

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت حسابات فنّية مهتمة بأخبار المشاهير تداول بعض التصريحات المثيرة للجدل للفنانة المصرية “بوسي” زوجة الفنان الكبير الراحل “نور الشريف” حول أخفاءها بعض المعلومات الطبية التي تخص طبيعة مرض الأخير عنه، فقد كشفت الفنانة بوسي هذا السر الذي أخفته عن زوجها الراحل الفنان نور الشريف بعد عدة سنوات من وفاته.

حيث أكدت الفنانة بوسي أن حياة نور الشريف قبل وفاته هي الأصعب، مشيرة إلى أن الفنان الراحل لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت، حيث إنها وباقى أفراد أسرته أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة، وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب في الرئة ويذهب بالعلاج. وأوضحت الفنانة بوسى خلال لقاء تلفزيوني أجرته بعد سنوات من وفاة زوجها، أن الأسرة قررت أن تخفي حقيقة مرض نور الشريف عنه شخصيًا، حتى لا يصاب باكتئاب أو تزداد حالته النفسية سوءًا ولا يستجيب للعلاج، لأنه كان مصاب بتجمع ماء حول الرئة، وبالفعل شفى منه بالعلاج، فكانت الأسرة تتوقع أنه سيشفى أيضا هذه المرة، في حالة استمرار سلامته النفسية. وأشارت بوسى إلى أن الفنان الراحل لم يترك وصية قبل وفاته ولا حتى أوصاها بشىء خلال الأيام الأخيرة له، لافتة إلى أن اللحظة التي شعرت فيها بأنه سيرحل عندما أصبح القلب غير قادر على النبض بشكل طبيعي، وتم نقله إلى العناية المركزة قبل وفاته بـ 3 ساعات وقتها شعرت بأنه سيتوفى.يُشار أن الفنان نور الشريف تزوج من الفنانة بوسي مرتين، حيث تزوجها لفترة طويلة على خلاف معظم الزيجات في الوسط الفني، لكن الطلاق كان بانتظارهما في عام 2006 لأسباب لم يفصح هو عنها ولا هي أيضا.واستمر الطلاق قرابة 8 سنوات مرض خلالها الفنان نور الشريف، وعادت إليه بوسي مرة أخرى في آواخر العام 2014، ولهما إبنتين هما: سارة ومي.

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يُذكر عن نور الشريف أنه من مواليد في عام 1946 في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وترجع أصول عائلته إلى محافظة المنيا، توفي والده وكان عمره وقتها سنة واحدة فأشرف على تربيته عمه إسماعيل واهتم به عمه الآخر أمين. حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير “امتياز” وكان الأول على دفعته عام 1967. وبدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل بها كما كان لاعبا في أشبال كرة القدم بنادى الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم، واتجه بعدها إلى مجال التمثيل. قدم نور الشريف عدة أدوار للسينما المصرية بدأها منذ العام 1966 من خلال فيلم قصر الشوق، وفي عام 1999 قدم فيلم العاشقان الذي قام فيه بتجربة الإخراج لأول مرة، كما تألق في الدراما من خلال مسلسلاته التى يُعد أشهرها: (لن أعيش في جلباب أبي، والرجل الآخر، والدالي، وحضرة المتهم أبي، وعائلة الحج متولي، والعطار والسبع بنات، والرحايا)، وعدة مسلسلات تاريخية أهمها: (هارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز)، أما على مستوى السينما، فقد قدم قرابة الـ 200 عمل سينمائي في حياته الفنية.توفي الفنان نور الشريف في يوم الثلاثاء في 11 اغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة عن عمر يناهز 69 سنة. وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 اغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

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