أصالة تحتفل بعيد ميلاد زوجها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 يوليو 2022 05:26 مساءً - احتفلت المطربة أصالة نصري عبر حسابها الرسمي في الإنستجرام، بعيد ميلاد زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وكتبت أصالة قائلة: “معك نويت أبتدي على صفحة بيضا.. ماشيل معي لا دمع ولا ذكرى ألمّ ولا حَذَر والصّراحة ماكان عنّدي غير النيّة وأنت بأفعالك وإنسانيتك الطّاغية وحكمتك الرّاقية وسعة صدّرك وأبوّتك وحنانك المتدفًق وكرمك البالغ خلًيت نيتي فعل.. ورحت لعندك لأتعلّم منّك ( رغمّ إنّي فكّرت خلًصت تعليم) .. وصرت كمان حبيب أهلي وولادي الّلي شافوا فيك كلّهم الطمأنينة والأمان والثقة”.

وأضافت: “غيّرت حالي وحياتي وفنّي ووصلت معك فيهم لأعلى درجات النّور .. وصرت مو بسّ بحبّ صولا، صرت فخورة بأصالة”.

وتابعت: "مبارح كان عيدك الًلي هوّه عيدي وعظيم حظّي يوم جيت على هالدّنيي اللي تعبتني كتير قبلك ..كلً سنة وأنا سالمة بسلامتك وصحتك وأتبعك وأسمعك وماأنسى بكلّ يوم أحمد ربّي على نعمة وجودك قدّ الدّنيي بحبّك".