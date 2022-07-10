سينما الشعب كامل العدد بالقاهرة والمحافظات فى أول أيام عيد الأضحى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 يوليو 2022 04:25 مساءً - ١٤ موقع ثقافي في ١١ محافظة كاملة العدد بسينما الشعب في العيد

عبد الدايم : الحضور الجماهيرى الكثيف لعروض سينما الشعب يعكس ثقة المواطن فى المنتج الثقافى للدولة

علقت دور العرض السينمائى التى تنفذ مشروع سينما الشعب لافتة كامل العدد فى أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد أن شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا فى جميع الحفلات الصباحية والمسائية بمختلف محافظات مصر .

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الحضور الجماهيرى الكثيف لعروض سينما الشعب يعكس ثقة المواطن فى المنتج الثقافى للدولة ، مشيرة أنه يؤكد قدرة أبناء الوطن على انتقاء المواد الإبداعية الجادة ، وأضافت أن المشروع يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية والأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابياً إلى جانب الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية .

يذكر أن مشروع سينما الشعب يتم تنفيذه بالقاهرة والمحافظات فى دور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية وتضم ١٤ موقع ثقافي في ١١ محافظة خلال عيد الاضحي هي : وادي النطرون و دمنهور بمحافظة البحيرة ، قصر السينما بالقاهرة ، الانفوشي بالاسكندرية ، السادات وشبين الكوم بالمنوفية ، سينما مسرح ٢٣ يوليو بالمحلة و المركز الثقافي بطنطا محافظة الغربية، البحر الاعظم بالجيزة ، قصر ثقافة قنا ، قصر ثقافة الوادى الجديد ، بنى مر بمحافظة اسيوط، شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، قصر ثقافة كفر الشيخ .