اتفرج – مني زكي بإطلالة مميزة – مفيش حلاوة كدة

انت الان تتابع خبراتفرج – مني زكي بإطلالة مميزة – مفيش حلاوة كدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة مني زكي زوجة الفنان أحمد حلمي صفحات السوشيال ميديا بسبب الإطلالة الجرئية الذي ظهرت عليها في أخر جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة

مني زكي

وظهرت مرتديه جاكت من اللون البني الفاتح والمفتوح من منطقة الصدر والاكتاف مع ترك شهرها علي ظهرها مع وضع الكثير من المكياج واستخدام الإكسسورات، مما أثار إعجاب الجمهور، معلقة يسعدني الإعلان عن تعاوني معbulgari .. أنا متحمس جدًا لأن أكون جزءًا من عائلة بولغري وأتطلع إلى جميع المشاريع المثيرة التي لم تأتي بعد .

تعليقات الجمهور

ووحظيت علي الكثير من التعليقات مثل قمر يا روح قلبي ما شاء الله – منى زكي رمز الأناقة والجمال بلا منازع- أحلى وأجمل انسانه



