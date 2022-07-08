انت الان تتابع خبر منة فضالي ترتدي المكشوف لتظهر التاتو الجديد – شوف رسمته فين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصورة الجديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي، مرتدية ملابسي رياضية مشكوف من منطقة الصدر والظهر حيث ظهر التاتو الجديد الذي قامت برسمه علي ظهرها ، مع صبغ شعرها باللون الأصفر مع ربطه واستخدامت الكثير من المكياج مما أثار إثار اعجاب كافة جمهورها ومحبيها.وحظيت بالكثير من الاعجاب والتعليقات علي الصورة مثل :قمرية ربنا يجعل كل ايامك سعادة- بحبك اوي بجدونفسي اشوفك كل سنه وانتي طيبه – النجمه المتالقه وسندريلا الشرق ورقم واحد ديما ومتالقه منه فضالي وبس وبس وبس وبس ربي يحفظك اجمل سندريلا.