انت الان تتابع خبر اتفرج – عروسة البحر رانيا يوسف تكشف عن المستور والهوا عمل اللي ميتعملش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف، بمشاركة جمورها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث.

وظهرت رانيا يوسف، علي متن ياخت مرتدية فستان ودري مشكوف من منطقة الصدر والمفتوح حتي افخاذها بالكامل حيث قام الهواء بتطاير فستانها مع وضع قبة على رأسها ،بشكل أثار إعجاب محبيها.

وعلقت علي الصور قائلة من كن على طبيعتك ، لأن الأصل يستحق أكثر من نسخة

وحصلت علي كثير من التعليقات علي الصورة مثل شو هل يا عروس البحر الابيض – حبيبتي والله يا نجمه مصر اتمنى في يوم اشوفك- كل سنة وانتي طيبة يا اجمل واحلي الابتسامة ملكة جمال رانيا يوسف.