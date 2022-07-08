انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا بالبينك في هذا المكان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، في حفل الفنان حسين الجسمي في فندق الماسة بالقاهرة الجديدة، مرتدية بدلة رسمية من اللون البينك وتضع حقيبتها بجوارها ، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة،

وتفاعل عدد كبير من محبيها ومعجبيها بهذه الصورة وكان هناك الكثير من التعليقات مثليعومرري خممسسه مووووااهة- فوفااا الجميلة ست الكل- فوفاااا ياعسل صباح الخير حلوه بالفوشيا منورة ياروحي خمسة مواااه ويومك سعيد ان شاء الله مثل طلتك الجميلة.