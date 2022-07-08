ياسمين الخطيب تكشف قيمة مؤخر عقد زواجها الأخير

انت الان تتابع خبرياسمين الخطيب تكشف قيمة مؤخر عقد زواجها الأخير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكدت ياسمين الخطيب، خلال حوارها ببرنامج ” آخر النهار” المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الطلاق بينها وبين زوجها تم بشكل رسمى من أسبوع، وأن الكثير مما نشر على المواقع و الصحف، كان غير صحيح.

ولفتت إلى أنها تعيش حياة عادية، وتقوم بتأجير مكان أثناء الذهب للمصيف، وكشفت أنها قامت ببيع سيارتها لمرورها بظروف.

وأشارت إلى أنها زوجها الأخير كان مخلص، وقبل الزواج منه تقدم لها رجال كثيرة، وأغنى منه، ولكن تمت الموافقة على زوجها لآنه عصامي ومحب لعمله، والطلاق تم بالاتفاق لعدم التفاهم.

وأوضحت أن فترة الخطوبة كانت 6 أشهر، ولم يتم وضع مؤخر فى عقد الزواج وذلك بناء على وصية والدي:” اللى مش عايزاه بنتى ندفع له فلوس ويطلقها، مش ناخد منه فلوس”.