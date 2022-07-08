انت الان تتابع خبر عاجل – حقيقة اعتزال الفنانة ديانا حداد الغناء بعد إعتناقها الإسلام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف حلمي بشير، مدير أعمال الفنانة اللبنانية ديانا حداد، حقيقة ما يجري تدوله على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القادمة حول اعتزالها بعد اعتاقها الدين الإسلامي في الفترة الماضية.

وساد تساؤل كبير بين جمهور ديانا حداد بعد قيامها بحذف جميع صورها من حسابها الرسمي علي موقع “إنستجرام”، حول إذا كانت ترغب في الحصول علي قسط من الراحة، أو انها قررت الإعتزال نهائياً.

وأكد بشير في تصريحات له خلال الساعات الماضية أنها سوف تقوم في الأيام القادمة للرد على جميع التساؤلات المطروحة حولها، بعد حذف صورها، ولكنها لا تعرف حتي الآن كيف ستظهر للجمهور أو بأي وسيلة سواء عبر إحدى القنوات أو من خلال السوشيال ميديا ، لكن هي بخير ولم يطلها أمر سلبي.