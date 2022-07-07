ستصدمك الأسماء،..  فنانات شهيرات خلعن ثوب الخجل وتحدثن بجرأة عن« ليلة الدخلة » وغرفة النوم .. ما قالته هنا الزاهد صدم الكل

الرياض - محمد الاطلسي - الزواج صفحة جديدة في الحياة وليلة الدخلة هي اللحظة التي ينتظرها كل شخص بفارغ الصبر ولا يمكن نسيان مواقفها، خاصة وإن كانت محرجة أو غريبة.

وبالفعل حدثت بعض المواقف المحرجة للفنانين في هذه الليلة، وقرر بعضهم الإفصاح عنها. وكشفت الفنانة هنا الزاهد في حوار سابق تفاصيل جديدة عن حفل زفافها، وخصوصا فيما يتعلق بليلة الدخلة. وقالت هنا الزاهد فى حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامج “معكم”، المذاع على قناة “سى بى سى” الفضائية، إنها فوجئت بحضور عدد كبير من المدعوين الذين لا تعرفهم إلى حفل زفافها على أحمد فهمي. وعن ما قاله أحمد فهمى، فى ليلة الزفاف، أوضحت هنا الزاهد ، أن زوجها طلب منها النوم لأنه يشعر بالتعب الشديد “مفرهد”، وهو ما دفعها للضحك كثيرا. وأشارت إلى أن إرهاق أحمد فهمي يعود إلى جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق، الأمر الذى أصبه بحالة دوار من الشمس.

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من جانبها روت الفنانة المصرية غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة، كواليس واقعة غريبة حدثت لها مع زوجها في ليلة زفافها.وأوضحت خلال حوار سابق ببرنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنها كانت مرتبطة بوالدتها بطريقة قوية لدرجة أنها كانت تسكن في البيت مع والدتها، ولم تتركها لحظة للسفر أو لقضاء شهر عسل.

وأكدت أن والدتها كانت متخوفة من زوجها لكونه عراقي الجنسية، قائلة: «كانت خايفة ياخدني ويسافر العراق، بس والله عمري ما سبتها يوم لدرجة أنني بكيت في ليلة الدخلة وجوزي خدني وداني لماما».

ومن أبرز المواقف الطريفة للنجوم في «ليلة الدخلة»، ماذكرته وفاء إبراهيم، أرملة الفنان الراحل محمد متولي، أن زواجها من متولي مر ببدايات طريفة وكوميدية جدا.

وروت وفاء، خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أحد المواقف الكوميدية معه، قائلة: «ليلة دخلتنا نسينا مفتاح الشقة في العربية، والعربية أخويا خدها لف بيها وعمل حادثة، وهو مرضاش يقولي علشان ميبوظش اليوم».

من جانبها روت الفنانة المصرية غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة، كواليس واقعة غريبة حدثت لها مع زوجها في ليلة زفافها.وأوضحت خلال حوار سابق ببرنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنها كانت مرتبطة بوالدتها بطريقة قوية لدرجة أنها كانت تسكن في البيت مع والدتها، ولم تتركها لحظة للسفر أو لقضاء شهر عسل. وأكدت أن والدتها كانت متخوفة من زوجها لكونه عراقي الجنسية، قائلة: «كانت خايفة ياخدني ويسافر العراق، بس والله عمري ما سبتها يوم لدرجة أنني بكيت في ليلة الدخلة وجوزي خدني وداني لماما». ومن أبرز المواقف الطريفة للنجوم في «ليلة الدخلة»، ماذكرته وفاء إبراهيم، أرملة الفنان الراحل محمد متولي، أن زواجها من متولي مر ببدايات طريفة وكوميدية جدا. وروت وفاء، خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أحد المواقف الكوميدية معه، قائلة: «ليلة دخلتنا نسينا مفتاح الشقة في العربية، والعربية أخويا خدها لف بيها وعمل حادثة، وهو مرضاش يقولي علشان ميبوظش اليوم».

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