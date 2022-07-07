انت الان تتابع خبر حورية فرغلي تثير غضب الجمهور بأمر فاضح ومخجل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدل واسع أثارته الفنانة المصرية حورية فرغلي، بعد دخولها عالم الغناء، وإعلان وسائل إعلام محلية، عن انتهائها من تسجيل أول أغنية في مسيرتها الفنية بعنوان "القطة السافلة"، والمقرر طرحها في عيد الأضحى المبارك.

كما ستسجل الفنانة المصرية أغنية أخرى بالتعاون مع مطرب الراب المصري جيفارا بابلو، بحسب ما أعلن الأخير، حيث من المعروف عن الراب الجرأة في اختيار الكلمات وموضوعات الأغاني.

وتعرضت فرغلي لهجوم واسع، من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل، بسبب اسم الأغنية الذي اعتبره الكثير منهم بأنه "غير مناسب وإسفافٌ يشجع على الفن الهابط" ومن أبرز التعليقات ما كتبه احد المتابعين: "اللي مش لاقي شغلانة اليومين دول ينشر لك إسفافا وقلة أدب عشان يرجع التريند".

كما علقت الفنانة غادة إبراهيم على مشاركة الفنانة حورية في أغنية “القطة السافلة”، التي رفضت غادة أن تؤديها، مؤكدة إنها صُدمت عندما علمت بأنها قبلت المشاركة في هذه الأغنية، التي قد تضيّع تاريخها الفني.

وبدورها ردّت حورية على تصريحات غادة قائلة في تصريح صحافي، إن المطرب غيفارا بابلو هو مَن يتلفظ بالكلمات الجريئة في الأغنية، وعندما عرض عليها الأغنية رأت أنها تجربة جديدة بالنسبة إليها، وتابعت: "الأغنية تعتبر مهرجاناً جديداً على الجمهور، الذي يستمع الى هذا النوع من الأغنيات".

يذكر أن حورية فرغلي، قد تعرضت في وقت سابق لأزمة صحية شديدة، أبعدتها أكثر من عامين عن الوسط الفني، بعد خضوعها لـ4 عمليات جراحية في أنفها بالولايات المتحدة، وتعرضت حينها للتنمر من قبل المتابعين ما زاد من انهيارها النفسي، لتعود للظهور من جديد عام 2021، بمشاركتها في مسلسل ”أيام“.

وما زاد من الجدل وسخرية الجمهور، تصريحات الفنانة في لقاء تليفزيوني سابق قالت فيه أنها خضعت لعملية جراحية بعد أن تعرضت للحسد من سيدة قالت لها «رجلك حلوة».