غدا.. نانسي عجرم تطرح أغنية ”صحصح” مع مارشميلو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 10:29 مساءً - تستعد الفنانة نانسي عجرم، لطرح أغنيتها الجديدة "صحصح" غدا الجمعة، التي تجمعها لأول مرة بالدي جي الأمريكي مارشميلو، وهي مزج بين موسيقى غربية وشرقية.

أغنية "صحصح" تنتمي لنوعية الأغاني الـ"هيب هوب" من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان مودي سعيد، توزيع مساري، طارق مدكور، مارشيملو، وهي من إنتاج يونيفرسال ميوزيك، والفيديو كليب من إخراج الأمريكية سارة ماكولجن.

يذكر أن نانسي عجرم قدمت تتر مسلسل "يوتيرن" بعنوان "يا ساتر" في رمضان الماضي، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل، وجسدت بطولته الفنانة ريهام حجاج.