أصبحت هيكل عظمي.. أول ظهور صادم لياسمين صبري بعد انفصالها عن أبو هشيمة والجمهور في صدمة!   ...  ماذا حدث لها؟!

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بإطلالة جديدة اعتمدت فيها على تسريحة شعر ملموم، اعتبر الجمهور أنها حولتها لنسخة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، لتبدأ التساؤلات حول هل قصت ياسمين صبري شعرها، أم أنها اعتمدت تسريحة شعر خادعة.

وفي إطلالتها ظهرت ياسمين صبري بشعر غير منسدل، واختارت اللون الأحمر لإطلالة زينتها النقوش العربية، وظهرت الفنانة المصرية وهي تتناول السوشي ممسكة في يدها العصي المخصصة لتناول الأكلة الشهيرة. هل قصت ياسمين صبري شعرها؟ ياسمين صبري اختارت لإطلالتها تسريحة الشعر اللموم من الخلف، وهي التسريحة التي تعتمد عليها الفنانة المصرية دائماً في إطلالاتها السريعة، خاصة تلك التي تظهر فيها وهي تقضي عطلتها أو بعد نزولها إلى مياه البحر. في هذه الإطلالة اعتبر الجمهور أن ياسمين صبري تحولت إلى نسخة من الفنانة شيرين، خاصة وأن الأخيرة قامت بحلق شعرها بعد طلاقها من حساب حبيب. ولفتت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار اليها في الفترة الأخيرة بعد طلاقها من أبوهشيمة بنحافتها المفرطة التي برزت من خلال صورها على انستقرام، حيث ظهرت بجسم نحيف للغاية. وشاركت ياسمين صبري متابعيها صورة لها أثناء أدائها التمارين في إحدى الصالات الرياضية. واللافت، أنها بدت بوزن أقلّ عما بدت عليه سابقاً، فعلى ما يبدو فإن طلاقها قد أثرّ عليها بشكل مباشر. وفي آخر جلسة تصوير لها بحفل كارتييه، ظهرت ياسمين بإطلالة حمراء اللون بدت فيها نحيفة حيث بدا عليها انها خسرت المزيد من الوزن.

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وكانت ياسمين صبري قد انفصلت عن زوجها، رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، مطلع الشهر الماضي، بعد زواج دام لعامين، وأسباب قيل أنها تتمثّل في عدم اتفاق النهائي على خطة ياسمين، فيما يخص عودتها للنشاط الفني، وتفاصيل حياتية تتعلق بالإنجاب، وهو ما لم يتفقا عليه. وبعد الانفصال أشيعت أنباء عن أن تكلفة الطلاق، قد وصلت لـ 15 مليون دولار، إلا أن ياسمين صبري نفت ذلك، قائلةً "أن أبو هشيمة كان رجلاً كريماً معها. وكان يفاجئها بالهدايا دائماً، لكن كل ما يتم تداوله عن تكلفة طلاقها عارٍ عن الصحة، ولم تحصل على مؤخر بقيمة 15 مليون جنيه، كما نفت امتلاكها المصانع أو السيارات".

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