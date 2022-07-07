انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة انسحاب فنانيين من مهرجان جرش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى مصدر مسؤول ما يتم تداوله من على مواقع التواصل الاجتماعي من اعتذار للعديد من المطربين والفنانين الأردنيين وانسحابهم من إحياء فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وقال إن ما يتم تداوله عار عن الصحة، فجميع الأسماء التي تم تداولها وقعت على اتفاقية مع إدارة المهرجان لاقامة وإحياء فعالياتهم وفق البرنامج المحدد، باستثناء الفنان الكبير عمر العبدلات والفنانة ديانا كرزون.

وأضاف أن إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ونقابة الفنانيين الأردنيين أنهت الترتيبات ووضع برامج الفعاليات الكاملة الخاصة بمهرجان جرش، وسيتم الإعلان عنها اليوم أوغد الجمعة مع نشر برنامج المهرجان بصيغته النهائية.

الجدير بالذكر أن مهرجان جرش للثقافة والفنون/ الدورة 36 تبدأ فعالياته في 28 تموز الحالي ولغاية 6 آب المقبل في مدينة جرش الأثرية.