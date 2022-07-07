انت الان تتابع خبر مفاتن الكويتية شوق الهادي تتفجّر من ملابس البحر ومطالبات بمحاسبتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة الكويتية ​شوق الهادي​ الجمهور بمجموعة صور ومقاطع فيديو، نشرتها عبر حسابها في انستغرام، برفقة الممثلة ​إيمان الفيصل​، على شاطئ البحر، حيث ظهرتا بإطلالات صيفية مكشوفة، كما ظهرت بأحد الفيديوهات وهي تركض ووراءها إيمان وتمازحها، وتتلفظ بكلمات أزعجت المتابعين.

وارتدت شوق بروتيل أسود وشورت باللون الزهر، بينما ارتدت ايمان بروتيل أبيض وشورت باللون الأخضر، وظهرتا دون مكياج، وبتسريحة شعر طبيعية وبسيطة.

أثار الظهور الجريئ للنجمتين، غضب الجمهور الكويتي، وطالب البعض بمحاسبتهما بسبب عدم إحترام تقاليد المجتمع، بينما أشار البعض ان شوق وايمان يقلدا رهف القحطاني ومروج اللتان اثارتا الجدل بظهورهما بملابس البحر أثناء رحلتهما بالمالديف.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها شوق الهادي الجدل، حيث سبق وأغضبت الجمهور بسبب صورها الجريئة مع الفنان المصري محمد رمضان، وبعد ان تعرضت لسيل من الانتقادات، أشارت الهادي إلى أنها لم ترَ في صورتها أي شيء خاطئ، وأن لا علاقة لها بنوايا الآخرين وأفكارهم، وأوضحت أن ليس لديها تبريرًا لتقوله لأحد.

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وكانت قد صرحت الفاشنيستا والممثلة الكويتية، انها خضعت لإجراءات روتينية لوجهها من بينها نفخ الشفاه وتكساس وفيلر للخدود وبوتوكس للجبهة، وتفكر في تجميل أنفها.

يذكر ان شوق الهادي، قد تعرضت مؤخرا لوعكة صحية نقلت على اثرها إلى المستشفى، من أجل تلقيها العلاج، وشاركت حينها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" صورة لها على سرير المستشفى، ووضعت بيدها المحاليل دون ذكر أسباب مرضها.





