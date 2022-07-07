وزيرة الثقافة تعتمد برنامج الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 03:28 مساءً - عبد الدايم : برنامج إبداعى ثرى احتفالا بعيد الاضحى

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة البرنامج الإبداعى احتفالا بعيد الأضحى المبارك والذي يشهد استكمال انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سينما الشعب وعروضا متنوعة بمختلف المواقع الثقافية ومسارح الدولة، وأكدت أنه تم إعداد فعاليات متعددة بجميع ربوع الوطن تشمل أنشطة ثرية تهدف إلى إبراز دور القوى الناعمة فى تنمية الوعى وبناء المجتمع كما تؤكد أهمية الرسالة السامية للفكر والفن فى الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك ، ووجهت التهنئة لجموع الشعب المصرى بهذه المناسبة .

• الهيئة العامة لقصور الثقافة

اعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة برنامجا ضخما يتصدره استكمال المرحلة الثانية من مشروع "سينما الشعب" والذى يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية، التى أنتجتها الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن اهم المناطق السياحية والمحميات الطبيعية المصرية وهى "سيوة واحة الشروق والغروب" و "صباح الخير يا سيوه"، إلى جانب عرض أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز تأليف أحمد مراد ومن أخراج مروان حامد، "عمهم" بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي، و "بحبك" بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني حيث تعرض الأفلام بالمواقع المشاركة فى المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية والتي تصل إلى 9 مواقع في 7 محافظات هي "قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، المركز الثقافي بطنطا و 23 يوليو بالمحلة في الغربية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم وسينما السادات في المنوفية، قصر ثقافة أسيوط وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء".، وكانت وزيرة الثقافة قد اصدرت قرارا بتخفيض سعر تذكرة الحفلين الصباحيين ( 10 صباحا و 1 ظهرا ) لعروض سينما الشعب إلى 20 جنيه على انت تكون باقي مواعيد الحفلات بسعر 40 جنيه للتذكرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من المشروع وخاصة الشباب ، هذا الى جانب عروض مسرحية لفرق الهيئة في القاهرة والمحافظات، ورش عمل فنية متنوعة، وفعاليات موسيقية وغنائية بجميع المواقع التابعة كما تبث القناة الرسمية للهيئة على يوتيوب عروض الموسم المسرحي الحالي.

• دار الأوبرا المصرية

اعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر برنامجا فنيا متنوعا ومميزا خلال شهر يوليو تستضيف خلاله لاول مرة فرقة باليه مسرح إيتوال الايطالية والتى تعد أحد أهم الفرق المتخصصة فى العالم لتقدم عرض مصاص الدماء بالقاهرة والاسكندرية على مدار 4 ليالى هى الخميس ، الجمعة ، السبت ، الأحد 28 ، 29 ، 30 ، على المسرح الكبير ومساء الاحد 31 على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ، كما يقدم أوركسترا بيت العود السودانى امسيتين بالقاهرة والاسكندرية وذلك مساء الجمعة الاول من يوليو على المسرح المكشوف ومساء الأحد 3 يوليو على مسرح سيد درويش" أوبرا الاسكندرية ".

ويبدأ اوركسترا القاهرة السيمفونى عروضه الصيفية حيث يقيم حفلين على مسرح النافورة الاول بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة المغنيين الميتزوسوبرانو جالا الحديدي ، السوبرانو النمساوية إيلفيرا ماريا كاليف ، التنيور عمرو مدحت وكورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا چيڤينريا مساء السبت 2 على والأخر مساء السبت 16 ، كما يقام حفل لفرقة كورال أوبرا القاهرة مساء الخميس 28 على مسرح الجمهورية .

وتقدم فرقة أوبرا القاهرة 6 عروض على مدار الشهر تقام أيام السبت ، الاحد 2 ، 3 بمسرح الجمهورية والخميس والجمعة 21 ، 22 على مسرح النافورة والجمعة والسبت 15 ، 16 على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

وتواصل فرق الموسيقى العربية القاء الضوء على كنوز الطرب حيث يقام حفل لاعمال الموسيقار محمد الموجي مساء الاحد 3 على المسرح الكبير ، وتقدم النجمة أنغام حفلا مساء الاثنين ١٨ على مسرح النافورة ، وتحتفل فرقة الانشاد الديني بالسنة الهجرية الجديدة مساء السبت 30 على مسرح الجمهورية ، كما يشهد مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حفلين لكل من مروة ناجي مساء الجمعة 22 والفنانة حنان ماضي مساء الجمعة 29 ، ايضا يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين متتاليين مساء 25 ، 26 على المسرح الكبير .

ويستقبل مسرح الجمهورية عرض لحظة لفرقة الرقص المسرحي الحديث مساء الجمعة الاول من يوليو ، الى جانب عرض

الجيبتانا لفرقة فرسان الشرق للتراث مساء يومى الخميس والجمعة 21 ، 22 ، هذا الى جانب العرض المسرحي الغنائي "الهدية" لاكاديمية الفنون مساء الثلاثاء والاربعاء 5 ، 6 ومساء السبت 16 بمسرح أوبرا دمنهور .

ويقدم مركز تنمية المواهب 4 حفلات وذلك مساء الثلاثاء ، السبت 5 ، 16 على المسرح الكبير ومساء الاحد 3 على المسرح الصغير ومساء الاحد 24 يوليو على المسرح المكشوف

وتستقبل دار الأوبرا حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح مساء الأحد 24 على المسرح الكبير ، وحفلى افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية للأغنية مساء الخميس 21 ، 28 على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " .

كما يقام بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معارض إيهاب مناع فى الفترة من 30 يونيو حتى 6 يوليو ، ورش الأطفال الفنية فى الفترة من 17 يوليو - 16 أغسطس ، اما قاعة زياد بكير يقام بها معارض هبة ممدوح من 30 يونيو حتى 6 يوليو ، سونيا صبحي من 17 - 23 ، دعاء الساعاتي من 26 - 31 .

• البيت الفني للمسرح

يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار 9 عروض مسرحية خلال عيد الاضحي هي صانع البهجة من إخراج وإعداد الفنان ناصر عبد المنعم ويتناول مسيرة أعمال نجيب الريحاني من خلال فترة عمله مع الكاتب بديع خيرى من إنتاج فرقة مسرح الغد بطولة سيد الرومى ، سامية عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، خضر زنون، أشرف عبد الفضيل، محمد حسيب، هايدى بركات، ديكور محمد هاشم، أزياء سماح نبيل، إعداد موسيقى جمال رشاد بدء من ثاني أيام العيد، "الحفيد" من إنتاج المسرح القومي عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور، "لسة فاكر" بدء من ثاني ايام العيد على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تأليف محمد مرسي، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى محمد شحاته، وإخراج سامح الحضري، "حلم جميل" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بدء من ثاني ايام العيد على المسرح العائم الكبير بالمنيل، بطولة الفنان سامح حسين ، حنان عادل، عزت زين، ومجموعة من نجوم الكوميديا، دراماتورج طارق رمضان، شارك في الكتابة سلمى الطاهر، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، أزياء الراحلة نعيمة عجمي، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكر الشريف وإخراج: إسلام إمام، "كاندي كراش" لفرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة على مسرح الحديقة الدولية في مدينة نصر تأليف سعيد حجاج، إخراج محمد متولي، أشعار بلال إمام، تمثيل شيماء عبد الناصر، محمود أمين، محمد دياب، أشرف عبد الفضيل، حمادة عبد السلام، تسنيم محمد، تصميم ديكور حازم شبل، تصميم ملابس ريم هيبة، مكياج اسلام عباس، تصميم استعراضات ضياء شفيق، موسيقى و ألحان حازم الكفراوي، توزيع محمد الكاشف، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، "الجميلة و الوحش" على مسرح متروبول بالعتبة بدء من ثاني أيام العيد بطولة بهاء ثروت، سيد جبر، حسن يوسف، عادل الكومي، أحمد يوسف، منصور عبد القادر، وائل إبراهيم، هناء سعيد، أيمن بشاي، نشوى حسن، محمد الشربيني، سامر المنياوي، موسيقى وألحان هشام طه، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور محمد الغرباوي، أزياء مروة عوده، ماسكات

محمد سعد، ماده فيلمية محمد سعيد، تأليف وأشعار ناصر محمود، اخراج محمود حسن، عرض العرائس "عروستي" تأليف محمد بهجت و إخراج محمد نور بدء من ثاني أيام العيد على مسرح القاهرة للعرائس ، "ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة من تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج صبحي يوسف، "الحب في زمن الكوليرا" من انتاج فرقة مسرح الطليعة، وبطولة دينا أحمد، محمد فريد، شمس الشرقاوي، نسمة عادل، دينا السواح، محمد صلاح الدين، محمود البيطار، عصام الدين شرف، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي، وفاء عمرو قابيل، تأليف موسيقي لوليد الشهاوي، قصائد حامد السحراتي، ديكور مينا رضا، تصميم أزياء مها عبد الرحمن، مراجعات بواسطة محمد ميزو، مكياج وفاء محمد، تصميم الإضاءة عز حلمي، اخرج سعيد منسي.

• البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية:

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده يقدم حفلين يوميا خلال فترة العيد للسيرك القومي بالعجوزة الساعة 5 و9 مساء، وتبدأ عروض السيرك القومي بجمصة يوميا الساعة 10 مساء، وعلى مسرح البالون تعرض مسرحية سندباد 8 ونصف مساء تأليف إسلام إمام وإخراج شادى الدالى، وبقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون تعرض مسرحية "لحظة حب" الساعة 7:30 مساء بطولة بهاء ثروت و لمياء كرم، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، مدير الإنتاج أمل حبيب، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، تأليف محمد الصواف إخراج ياسر صادق، "أنا العريس" على مسرح جمصة الصيفي الساعة 10 مساء أول أيام العيد بطولة مصطفى درويش، عايدة غنيم، الفنانة القديرة آمال رمزى، فتحى سعد، وفاء السيد، سحر عبد الله، حسن عثمان، احمد السباعى، حمزة خاطر،نهلة خليل،بالاشتراك مع عدد كبير من نجوم المسرح الاستعراضي، تأليف أمين يوسف وإخراج صلاح لبيب، وعلى مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية تقدم فرقة انغام الشباب فريق شباب لايف تيم عروضها الفنية 9 مساء تعقبها عروض الفرقة القومية للموسيقى الشعبية 10:30 مساء

• مركز الهناجر للفنون:

يقدم مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال مسرحية "أشباح الأوبرا " على مسرح الهناجر بداية من يوم 11 : 26 يوليو الساعة 8 مساء وهى نتاج ورشة الهناجر الأولى للممثل الشامل تدريب كل من أحمد حمدى رؤوف (غناء)، ضياء شفيق (استعراضات)، مروة رضوان (تمثيل) والتى قامت بكتابة واخراج العرض، الحان إيهاب عبد الواحد، إعداد موسيقي أحمد طارق، موسيقي تصويرية كريم شهدي، أشعار طارق علي، أزياء مروة عودة، استعراضات ضياء شفيق، ديكور عمرو الأشرف، إضاءة محمد عبد المحسن مخرج منفذ شيرين الشافعي ومحمود جليلة.

المركز القومي لثقافة الطفل

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف والتابع للمجلس الأعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى احتفالات عيد الأضحى المبارك بالحديقة الثقافية للأطفال اعتبارا من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وتبدأ في الرابعة عصراً وتشمل ورش فنية، عرض الأراجوز، عرض تنورة، عروض فنية لفريق ذوي القدرات الخاصة ، فقرات فنية مقدمة من جمعية القائدات المرشدات ، عرض الساحر، عروض فريق الحديقة للفنون الاستعراضية، عروض فريق كذا لون للعرائس والمسرح الأسود ، عروض فريق كورال سلام بالحديقة ، الى جانب عروض الكترونية على قناة المركز باليوتيوب وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .