انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سبب بكاء عبد الباسط حمودة خلال غنائه أنا مش عارفني.. هتتفاجئوا لما تعرفوه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة بالكشف عن السبب الأساسي وراء نجاح أغنيته الشهيرة “أنا مش عارفني”، وأيضاً سبب بكائه أثناء غنائها، وهي من أكثر الأغاني التي شهدت نسبة نجاح كبيرة ويحب الأستماع إليها العديد من الأشخاص.

سبب بكاء عبد الباسط حمودة خلال غنائه أنا مش عارفني

وأكد عبد الباسط حمودة أثناء حوار له مع الإعلامية إنجي أنور، التي تقدم برنامج مصر جديدة على قناة Etc الفضائية مساء أمس الأربعاء، أنه كان يغني هذه الأغنية في مدينة رأس البر، ولاحظ وهو يغنيها بكاء أحد الأطفال ووالدة الطفل طلبت منه أن يتوقف عن غناء هذه الأغنية بسبب بكاء طفلها.

واستكمل قائلاً “الأغنية تعبر عن حال وأحوال عدد كبير من الناس ودخلت قلوب ملايين الناس كلها”، وأما عن سبب حب الناس له قال “الناس بتحبني عشان بأكلهم الكلمة الحلوة، وبغني للمبسوط والمتضايق والمخنوق”.

عبد الباسط حمودة يكشف مدى حب الجميع لأغانيه

وقال حمودة “الكثير من الناس على مستوى العالم، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، يعشقون هذه الأغنية ويقومون بغنائها عن حب كبير، لأنها تعبر عن أحوالهم وأوضاعهم