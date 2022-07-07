انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده لهلبت الدنيا قبل العيد بظهور كشف المحظور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، في الساحل الشمالي، مرتدية فستان من اللون الأصفر والمشكوف من منطقة الصدر والأفخاذ وترفع يدها إلي أعلي ، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة،

وتفاعل عدد كبير من محبيها ومعجبيها بهذه الصورة وكان هناك الكثير من التعليقات مثل لم اجد كلمه فى القاموس اعبر عن شعوري ما كل هذا الجمال والرقة والرشاقة والشياكه والدلع والخفه والادب والذوق الرفيع عسل وسكر وشربات منوره الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه منوره الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه.