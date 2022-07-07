وزارة الثقافة: قوي مصر الناعمة تحتفل بأربد عاصمة الثقافة العربية ٢٠٢٢ والجمهور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 11:22 صباحاً - عبد الدايم : الفعاليات التبادلية بين مصر والأردن تأتي تاكيدا علي تميز العلاقات بينهما والفنون والثقافة تلعب دورا هاما في توطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب

الموسيقي العربية والفنون الشعبية يختتمان الاسبوع الثقافي المصري بالأردن

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في ختام فعاليات الاسبوع الثقافي المصري بالمملكة الاردنية الهاشمية احتفالا باختيار مدينة اربد عاصمة للثقافة العربية لعام ٢٠٢٢ ان الثقافة والفنون احد الوسائل الهامة لتعزيز الهوية وتنشيط الذاكرة الابداعية ، وأكدت ان الفعاليات التبادلية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية تأتي تاكيدا علي تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين ، مشيرة الى الدور الهام الذى تلعبه الفنون والثقافة في توطيد اواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب ، وتابعت ان الوفد المشارك في الاسبوع الثقافي المصري بالاردن يعد الاكبر منذ فترة طويلة مما يبرز أهمية التكاتف في العمل الثقافى العربي المشترك، باعتبار الابداع الإطار الأمثل للتعاون البناء بين ابناء الامة العربية ، وثمنت جهود نظيرتها الاردنية متمنية لها التوفيق في جميع الفعاليات .

وكانت فعاليات الاسبوع الثقافى المصرى قد اختتمت بإحتفالية فنية كبري اقيمت في منطقة اثار ام القيس التاريخية وظهر جليا تأثير قوي مصر الناعمة من فنون ابداعية من خلال توافد الالاف من ابناء مدينة اربد وتفاعلهم مع الحفل الذي تألق خلاله نجوم فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد وهم مروة حمدي ، محمد الخولي ، كريم زيدان وشروق هشام ، ثم اكتملت الليلة بمجموعة من التابلوهات للفرقة القومية للفنون الشعبية استعرضت ملامح من الفلكلور الشعبى المصري واكدت ان مصر في قلب شعب الاردن الذي ردد مصر العروبة وتحيا مصر

يشار ان الاسبوع الثقافي المصري تضمن العديد من الانشطة الثقافية والفنية منها معارض فنون تشكيلية وخط عربي وحرف تراثية وعروض فنية ومسرحية وندوات فكرية وادبية .