تامر حسني: ردود أفعالكم النهارده هونت عليا تعب سنتين تحضير الفيلم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 11:22 صباحاً - نشر الفنان تامر حسني صور جديدة له من العرض الخاص لفيلم بحبك وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب تامر حسني: "من افتتاح فيلم بحبك كل الشكر لكل الجماهير التي حضرت وكل الشكر لكل الصحفيين والمصورين اللي شرفونا فرحان من كل قلبي فوق فوق الوصف الحمد والشكر لله ردود أفعالكم النهارده هونت عليا تعب سنتين تحضير الفيلم من تأليفي ليه قصة وسيناريو وحوار وتأليفي للموسيقى التصويرية وتمثيلي فيه وإنتاجه وإخراجه والحرص التام على إبراز كل ممثل بأحسن شكل، من كل قلبي بشكر جميع أبطال وصناع وعمال الفيلم شكرًا حسام حسني، أحمد بدوي، أحمد الدسوقي ربنا يجمعنا تاني على حب ونجاح".