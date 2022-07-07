انت الان تتابع خبر اتفرج .. غادة عادل تحتفل بتخرج ابنتها مريم.. مش هتصدقوا الشبة اللي بينهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة غادة عادل وهي تحتفل بتخرج ابنتها مريم، وشاركت جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحصلت على إعجاب الجميع والكثير من التعليقات المباركة لها.

غادة عادل تحتفل بتخرج ابنتها مريم

وأطلت الفنانة غادة عادل وهي مع ابنتها مريم وتحتفل بتخرجها، وارتدوا اللون الأبيض الأنيق، وهو الظهور الأول لها بعدما تعرضت إلى وعكة صحية شديدة في شهر مارس الماضي، وكشفت غادة عن تواصل طليقها المخرج مجدي الهواري معها بعدما تعرضت إلى أزمة صحية صعبة.

آخر أعمال الفنانة غادة عادل

وشاركت غادة في مسلسل أحلام سعيدة وهو الذي تم عرضه في رمضان 2022، وشارك معها في البطولة كلاً من يسرا ومي كساب وهشام إسماعيل، إنتصار، عماد رشاد، شيماء سيف، نبيل نور الدين، نور محمود ومحمد أوتاكا، داليا شوقي، جيهان شماشرجي، هشام عاشور وعلي السبع والكثير من الفنانين الآخرين.