انت الان تتابع خبر اتفرج – الأمورة ياسمين صبري تتألق وتكشف عن جمالها بالبينك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي فستان من اللون البينك من المشكوف بشكلمن منطقة الصدر، وتشير إلي، مما أثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقامت بإستخدام القليل من المكياج كعادتها مع ترك شعرها.

تعليقات الجمهور

وحصلت الفنانة علي كثير من التعليقات الجميلة منوره يا قمر ربنا يحفظك من كل شر يا princess – الحب- كالعادة صاروخ- انتي جميلة أوي – ما أجمالك يا أجمل نساء العالم – سيبتني طيب اديني احلوت.