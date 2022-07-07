انت الان تتابع خبر اتفرج – هنا الزاهد تتخطي كل الحدود الحمراء بظهور جرئ من أوضة نومها بالأسود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، صورة جديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت هنا الزاهد بإطلالة رياضية في غرفة نومها وبجوار الدولاب، حيث ارتدت ترينج رياضي من اللون الأسود والمكشوف من منطقة الصدر والبطن مع ظهور التاتو الذي ترسمه علي يديها و ترك شعرها على ظهرها، واستخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة اثارت إعجاب محبيها.

وحصلت الفنانة علي الكثير من التعليقات مثل أجمد واحدة في الكون – هو ف قمر بالنهار- ما أجمالك – يا جمالو.