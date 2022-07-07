انت الان تتابع خبر اتفرج – غادة عبد الرازق نازلة بوس في ظهور مفيش أحلي من كدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهرت غادة عبد الزرق وهي مرتدية من اللون الأخضر المنقشة بأزرق المشكوفة من منطقة الصدر وكانت تجلس وأمامها كلب تمسكه بقوه وتقبله، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجمهور.

وحصلت على الكثير من التعليقات بسبب هذه الصور مثل :فين السكينه مع الشوكة عشان تاكلى العنب بيها…..كده أمينة شلبايه هاتزعل منك الاتيكيت فى العنب- العمر كله ليكي.